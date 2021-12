Ator Tom Selleck é acusado de roubar água na Califórnia

O ator Tom Selleck foi acusado por uma agência da Califórnia de retirar água ilegalmente de um hidrante público para abastecer seu rancho, num momento em que o Estado sofre com uma seca devastadora, relatou o jornal Los Angeles Times nesta quarta-feira, 8.



O Distrito Municipal das Águas de Calleguas entrou com uma ação na segunda-feira no Superior Tribunal do Condado de Ventura contra o astro das séries de televisão "Magnum", dos anos 1980, e "Blue Bloods", afirmou o Times em seu site.



A ação declara que o distrito gastou quase 22 mil dólares para contratar um investigador particular e descobriu que, mais de uma dúzia de vezes desde 2013, um caminhão foi carregado de água em um hidrante na cidade de Thousand Oaks e a levou ao rancho de Selleck na vizinha Westlake Village, de acordo com o Los Angeles Times.



O distrito está pedindo um mandato de segurança para impedir Selleck de retirar água do hidrante, que se localiza em uma área diferente do distrito que serve a localidade do rancho do ator, segundo o Times.



Um representante do Superior Tribunal de Ventura afirmou que a ação não está disponível de imediato para divulgação pública, e representantes de Selleck e do Distrito Municipal das Águas de Calleguas não foram encontrados de imediato para comentar.

