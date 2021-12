Ator seria o pivô da separação de Cristiano Ronaldo

O fim do relacionamento entre o jogador Cristiano Ronaldo e a modelo Irina Shayk pode ter sido causado pelo ator Dwayne Johnson. Segundo a revista americana Glamour, Johson teria mandado flores para Irina, com quem contracenou no filme Hércules. O ato irritou o jogador do Real Madrid, que teria dado um ponto final ao relacionamento de quatro anos.

Como CR7 não parece ser do tipo que curte a sofrência, o jogador já teria engatado um relacionamento com a apresentadora do Real Madrid TV, a jornalista Lucía Villalón. Os dois posaram juntos após o português leva a Bola de Ouro 2014 como o melhor jogador do mundo.

