Ator Paulo Goulart é internado para tratamento de câncer

Afastado da TV desde a novela "Morde e Assopra", em 2011, Paulo Goulart, 79 anos, está internado há 15 dias no Hospital São José, em São Paulo. A informação só foi divulgada pela unidade médica nesta quarta-feira, 26.

De acordo com a assessoria do São José, o ator global tem um câncer no mediano, canal da região dos pulmões, e está na unidade fazendo o tratamento para a doença. Segundo familiares de Goulart, o ator está lúcido, conversa normalmente e seu estado de saúde é estável.

A esposa de Goulart, Nicete Bruno, acompanha o marido, mas, por causa das gravações da próxima novela das nove "Salve Jorge", viaja para o Rio de Janeiro algumas vezes na semana.

adblock ativo