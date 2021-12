Ator Marcelo Faria curte noite de sexta no Rio Vermelho

O ator Marcelo Faria aproveitou sua estadia em Salvador - ele está em cartaz com o espetáculo Razões para ser Bonita, no Teatro Castro Alves - e curtiu o show do roqueiro Márcio Mello na noite desta sexta-feira, 2.

Acompanhado da mulher, a também atriz Camila Lucciola, que vive a personagem Rosalice na novela Saramandaia, o ator se esbaldou na noite soteropolitana. O casal estava na plateia da apresentação, que aconteceu no Red River Café.

