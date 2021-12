Ator Luis Salém é acusado de racismo no Rio de Janeiro

Quatro rapazes prestaram queixa contra o ator Luis Salém por injúria racial no Rio de Janeiro. Eles alegam que Luis chamou o grupo de "quilombo". "'Você aí é preto? Então o senhor vai estudar e se formar sem cotas, você é preto e feio'", teria dito o ator, segundo Humberto Adami, advogado e diretor de Relações Étnicas do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que foi o responsável por receber a ocorrência.

O ator, no entanto, disse que fez apenas uma piada. "Pode ter sido uma piada, mas não sou preconceituoso, não tenho motivo para ofender ninguém, apoio todas as causas, tenho amigos negros e sou totalmente contra preconceito. Sou comediante, humorista e faço piadas, pode ser que ele tenha entendido errado", disse o ator. As informações são do site Ego.



