Ator Lucas Malvacini sofre tentativa de envenenamento

O ator Lucas Malvacini, o Anjinho de Amor à Vida (Globo), pode ter sofrido uma tentativa de envenenamento na noite sábado, 7, durante a festa Auslander Musik Festival, no Castelo de Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Bruno Astuto, da Época, o ator passou mal no final do evento e precisou ser socorrido pela equipe médica do local. Como não apresentou melhoras depois de tomar medicação intravenosa (glicose), os médicos optaram por chamar uma ambulância para encaminhar o ator para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na região de Cascatinha, próximo à cidade de Petrópolis (RJ).

Lucas contou à publicação que desconfia que alguém tenha colocado alguma substância em sua bebida sem que ele percebesse. O médico Ruben Menezes Neto, que atendeu Lucas na UPA, acredita que o ator tenha sido vítima do golpe conhecido como "Boa Noite Cinderela".

Lucas ficou internado até a tarde deste domingo, 8.

