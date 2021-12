Ator Leandro Lima posa nu para livro "Impressões"

O ator Leandro Lima, que ficou conhecido após interpretar um personagem paraplégico na novela "Joia Rara", na Globo, posou nu numa sessão de fotos para o livro "Impressões", da fotógrafa Priscila Prade.

Em sua conta no Instagram, Leandro, que tem 32 anos, divulgou a foto onde uma rede de pescador é a única coisa que cobre o seu corpo.



Na televisão, Leandro participou da última edição do quadro "Saltibum", do "Caldeirão do Huck".

fui pescado 🎣,Minha contribuicao para o #livroimpressões recem lancado da minha querida @priscilaprade producao @karenbrusttolin #photoart #photo #rj #sucesso #fuipescado #royalty Uma foto publicada por Leandro Lima (@leandrolimareal) em Mai 21, 2015 às 9:50 PDT

adblock ativo