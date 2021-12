Ator Harrison Ford visita Morro da Babilônia no Rio

O ator norte-americano Harrison Ford, de 70 anos, subiu neste domingo o Morro da Babilônia, no Leme, zona sul do Rio, a convite da prefeitura para conhecer um projeto habitacional. Ele posou para fotografias ao lado de um policial da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da favela e visitou um dos apartamentos do novo prédio, que tem 45 metros quadrados e porta de alumínio.

O ator veio ao País para uma reunião global da ONG Conservação Internacional, que será realizada em São Paulo na quarta-feira. Ele chegou ao Rio no sábado (16) e assistiu no mesmo dia ao desfile das escolas de samba campeãs do grupo especial. Na visita à favela, foi acompanhado da mulher, Calista Flockhart, e do filho dela. No fim do passeio, o astro que interpretou o mocinho Indiana Jones declarou: "Estou muito orgulhoso e agradecido de estar aqui. É um país fantástico." Uma moradora da favela comentou: "Ele tá velhinho."

O projeto escolhido pela prefeitura, chamado de Morar Carioca Verde, prevê o uso de critérios ambientais na construção. Estão previstas 117 unidades habitacionais para reassentamento de famílias que devem deixar uma área de preservação ambiental. Pouco antes da chegada de Ford, um pequeno grupo de moradores protestou: "Limparam tudo hoje só para receber celebridade. É tudo fachada. Das remoções ninguém fala", reclamou o morador André Luiz Abreu de Souza, de 37 anos.

