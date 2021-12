Ator global preso está com depressão, diz amigo

Vinícius Menique, amigo de Vinícius Romão, preso desde o dia 10 de fevereiro acusado de assaltar uma mulher no Rio de Janeiro, disse que o ator está com depressão. "Ele está junto com presos comuns, não tem papel higiênico, escova de dentes. Rasparam a cabeça dele. Ele está subnutrido, depressivo e revoltado, com toda a razão", disse, em entrevista à Rádio Globo do Rio de Janeiro.

Vinícius Romão voltava do trabalho, em uma loja de roupas em um shopping carioca, quando foi reconhecido por uma mulher como um assaltante, sendo detido pela polícia. Segundo amigos e familiares do ator, a descrição do criminoso feita pela vítima não era a de Romão.

O ator atuou na novela Lado a Lado, da Rede Globo.

