Ator global posa completamente nu para revista

O ator Rafael Losso, que interpretou Elivado, irmão da filha bastarda do Comendador José Alfredo, em "Império", pousou completamente nu para as câmeras da revista 'Tpm' de abril e surpreendeu a muitos com a ousadia e com a beleza ocultada pela imagem sofrida do personagem.

Durante o ensaio, o ator confessou para a revista: "Tirar foto me dá medo. Ainda mais quando é para contar a minha história, e não a de um personagem". Pelas imagens, pode-se observar que o medo parece ter ficado de lado após o começo do ensaio, pois o ator parece estar bastante à vontade.

<GALERIA ID=19985/>

