Ator global deve assumir cargo de Tas no CQC em 2015

O ator Dan Stulbach deverá ocupar o cargo deixado em aberto por Marcelo Tas na bancada do CQC após a saída do jornalista, anunciada para 2015. Segundo a jornalista Patrícia Kogut, o ator e apresentador disse que a proposta financeira era irrecusável. O acerto teria ocorrido na noite de quarta-feira, 5.

Como apresentador, Dan já substituiu Fátima Bernardes no programa "Encontro" junto com Ana Furtado e também já esteve à frente do programa "Saia Justa", no GNT.

Marcelo Tas anunciou oficialmente a saída do CQC na terça-feira, 4, quando publicou uma mensagem de despedida em seu blog. A Band quer que Tas assuma um novo projeto na emissora, informou o site Notícias da TV.

