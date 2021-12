Ator Gene Hackman agride morador de rua

A polícia do estado norte-americano do Novo México disse que Gene Hackman agiu em legítima defesa quando deu um tapa em um morador de rua que agiu de forma agressiva com o ator e sua esposa.

O Albuquerque Journal relata que o incidente aconteceu na terça, 30, no centro de Santa Fé. Segundo o site TMZ, o ator reagiu quando o morador de rua, chamado Bruce Becker, insultou sua mulher enquanto o casal saía de um restaurante.

A polícia não forneceu informações adicionais e uma mensagem solicitando comentários dos representantes de Hackman ainda não foi respondida.

Hackman e sua mulher têm uma casa em Santa Fé.

O ator de 82 anos recebeu dois prêmios Oscar e foi nomeado para outros cinco em seus mais de 50 anos de carreira.

