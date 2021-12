Ator do SBT é assaltado e ladrão brinca ao reconhecê-lo

Carlinhos Aguiar, ator do SBT que ficou famoso por participar das pegadinhas do programa Sílvio Santos, foi assaltado e levou um soco em Guarujá, interior de São Paulo. "Pediram para eu dar algumas coisas que eu não tinha, dinheiro, aí eu falei 'Não tenho nada, brother'", disse na noite deste domingo, 17, no programa Jogo dos Pontinhos, do SBT. Ele estava com um óculos escuros por causa do olho roxo do soco que levou dos bandidos, que estavam de bicicleta. Silvio Santos ainda perguntou se o reconheceram. "Reconheceram. Ainda falaram: 'Você deve ter dinheiro. Seu patrão joga dinheiro pro alto'", falou.



Carlinhos Aguiar disse que ao chegar na delegacia descobriu que a viatura policial que tinha lá também tinha sido assaltada. Sílvio Santos não brincou com a situação e preferiu lamentar a violência. "É uma pena que um lugar tão bonito esteja sendo prejudicado pela audácia de alguns ladrões".

