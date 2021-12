Ator desmente acusação de roubo feita por sua mãe

O ator Hugo Gross rebateu as denúncias da mãe Dona Maria José, que teria acusado o filho de roubo. Neste domingo, 5, o ator negou o crime em entrevista ao site EGO.

"Não adianta falar muita coisa agora. O que eu posso dizer é que tudo não passa de uma grande mentira. São acusações inverídicas e caluniosas, sem substrato de provas. Eu amo a minha mãe, mas ela é uma pessoa doente, chantagista e está sendo manipulada. Faz anos que convivo com esse conflito cármico. Não sou nenhum protagonista de novela para ter essa exposição toda. Se fosse esse bandido que ela me pintou, não teria dado um apartamento de dois quartos para ela morar".

De acordo com a acusação feita pela mãe do artista neste sábado, 4, por meio da coluna "Retratos da vida", do jornal "Extra", Hugo teria vendido um imóvel dela no valor de R$ 700 mil e comprado outro por R$ 300 mil. Os R$ 400 mil restante, ele teria usado para pagar agiotas e prostitutas.

Hugo desmente a mãe. "Ela (Dona Maria) estava para perder o imóvel que vendemos. A casa estava indo para leilão por falta de pagamento. Era mais de R$ 30 mil só de IPTU atrasado em um imóvel onde a filha dela (irmã mais velha de Hugo) era a fiadora. Hoje em dia ela mora em um apartamento próprio, de dois quartos com psicina e sauna dentro do condomínio".

"O que mais me doeu foi que ela disse o que disse sem provas, mas eu tenho as provas de tudo o que fiz, tenho tudo documentado. Não sou obrigado a levar a fama de coisas que nunca fiz. É tudo muito chato para mim", completou o ator.

Essa não é o primeiro confronto público entre os dois. Em fevereiro de 2012, Dona Maria José deu queixa na delegacia contra o filho, dizendo que ele não estava pagando seu plano de saúde e taxas do condomínio onde ela morava.

adblock ativo