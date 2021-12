Ator de Salve Jorge é o namorado misterioso de Xuxa

Acabou o mistério! O ator Junno Andrade, de 49 anos, é o sortudo que conquistou o coração de Xuxa Meneghel. Junno é ator, cantor e compositor, e está no ar em Salve Jorge, como Santiago, o comparsa de Wanda.

Na última semana, um post da rainha dos baixinhos na rede social Facebook já deixou os fãs desconfiados do novo amor. "Meus seguidores e fãs, preciso dividir algo com vcs... Estou feliz pacas!!! Depois falo pra vcs pq (meu motivo é mto fofo)! To voltando das férias com muuuita saudade e muito feliz!!! Qdo chegar eu conto!!!", postou. A assessoria de imprensa de Xuxa ainda não se pronunciou sobre o assunto.

adblock ativo