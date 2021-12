Ator de Game of Thrones revela que é gay

Kristian Nairn, o Hodor de Game of Thrones, revelou que é gay durante uma entrevista com fãs do seriado. Disposto a responder a todas as perguntas, ele foi surpreendido com uma em especial: "Um bom amigo meu me disse que você tem muitos seguidores entre os 'ursos' [gíria gay para homens peludos e gordinhos]. Você sabia disso?".

Kristian disse que era um privilégio e nunca escondeu a sexualidade. Após a repercussão, ele foi ao Twitter. ""É estranho ver a notícia de que eu 'saí do armário' nas manchetes. Eu nunca estive nele! Ninguém nunca me perguntou!", escreveu.

