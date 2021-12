Ator de "Cidade de Deus" vive na cracolândia

Rubens Sabino, que interpretou o personagem "Neguinho" no filme "Cidade de Deus", está morando na cracolândia, em São Paulo. O ator, que ganhou muita fama com o filme, que foi indicado ao Oscar, revelou à Folha de São Paulo que é usuário de drogas desde os 13 anos e que vive lutando contra o vício.

Após consumir crack por, pelo menos, três anos, Rubens disse estar livre das drogas desde fevereiro e tem planos diferentes para o futuro. O ator, que teve acesso as drogas no Morro do Vidigal, onde cresceu e começou no teatro, afirmou estar de viagem marcada para Portugal, onde pretende buscar melhores condições de vida.

"Mesmo nessa condição social sinistra, consegui tirar passaporte. Agora vou trabalhar em qualquer coisa na Europa porque um empresário me comprou uma passagem", disse ele, em entrevista à Folha.

O ator foi preso, em 2003, por assalto a ônibus. Rubens roubou a bolsa de uma mulher e tentou fugir, porém acabou sendo capturado. Após o fato, ele também esteve internado numa clínica de reabilitação, mas acabou voltando às drogas.

adblock ativo