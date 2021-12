Ator de Cidade de Deus chama Fernando Meirelles de "pelego"

Depois de ter sido localizado na região central de São Paulo, mais conhecida como Cracolândia, o ator Rubens Sabino Silva participou do programa do Gugu na noite desta quinta-feira, 30. No palco, ao vivo, Sabino disse que recebeu R$ 4,5 mil pela participação no filme Cidade de Deus, dirigido pelo cineasta Fernando Meirelles.

O ator, que é viciado em drogas, chamou o diretor de "pelego". "Foi uma das principais cenas do cinema brasileiro", valorizou, sobre a cena em que o personagem Dadinho, de Leandro Firmino, apoonta uma arma parao personagem de Sabino e diz: "Meu nome agora é Zé Pequeno".

Apesar da crítica a Meirelles, o ator revelou que depois do filme, mudou-se para São Paulo, trabalhou como estagiário na produtora do diretor e estudou em um colégio particular tradicional da cidade, tudo às custas de Fernando Meirelles.

A situação mudou quando o rapaz começou a beber e se envolver com drogas, o que causou o rompimento com Meirelles. De volta ao Rio de Janeiro, começou a aplicar golpes em turistas estrangeiros. "A malandragem que eu aprendi no filme, eu botei em prática", disse. O ator enganava os incautos vendendo 5g de areia da praia como se fosse cocaína.

Rubens foi localizado na Cracolândia nesta semana durante a operação policial Braços Abertos, realizada na área.

