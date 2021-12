Ator de "Buffy, a Caça-Vampiros" é detido nos EUA

O ator Nicholas Brendon, famoso por atuar na série "Buffy, a Caça-Vampiros", foi detido no Estado norte-americano de Idaho por, entre outras acusações, resistir à prisão, de acordo com a polícia local.



Brendon, de 43 anos, fazia o papel de Xander Harris, amigo de Buffy, interpretada por Sarah Michelle Gear, ao longo de sete temporadas.



De acordo com a polícia do condado de Ada, no Idaho, Brendon foi acusado de provocar danos à propriedade privada e de resistir e também impedir a ação dos policiais da cidade de Boise na sexta-feira, 17, à noite.



Segundo a imprensa local, Brendon estava na cidade para participar de uma convenção de história em quadrinhos e, embriagado, se envolveu em atrito com funcionários do hotel onde estava hospedado e quebrou um objeto decorativo do estabelecimento.



A polícia colocou-o sob custódia quando ele tentava fugir do local.



Além de "Buffy", Brendon também atuou na série "Mentes Criminosas" ("Criminal Minds") e em "Private Practice", entre outras.

adblock ativo