O ator José de Abreu protagonizou uma discussão política na noite de sexta-feira, 22, em um restaurante paulistano. Declaradamente petista, Abreu foi reconhecido e provocado por um casal de frequentadores do local, ao que respondeu com uma cusparada no rosto de cada um.

Estadão Conteúdo Ator cospe em casal durante discussão em restaurante; veja

O conflito começou quando o cliente se dirigiu ao ator e disse: "Vota no PT e vem comer no japonês!". Abreu se levantou da sua mesa e, com um tom de voz alterado, discutiu com o homem, o chamando de "coxinha". Ele ainda começou a cantar o hino nacional para tentar abafar os protestos do adversário e chegou a pedir que um funcionário do restaurante chamasse a polícia, pois estava sendo incomodado.

Ao ser acusado pelo casal de se aproveitar da Lei Rouanet, José de Abreu se irritou e cuspiu no rosto do cliente e da mulher que o acompanhava. Nesse momento, o homem se levanta e parte para cima do ator, mas é contido por um funcionário do estabelecimento. Em seguida, Abreu sai do restaurante.

Em sua conta oficial no Twitter, o ator defendeu a sua atitude, porém, excluiu o perfil em seguida.

