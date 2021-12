O ator baiano Emiliano d'Avila, que fez o Lúcio na novela Avenida Brasil (Globo), resolveu criar uma versão em espanhol para o hit mais tocado do verão de Salvador.

Com a ajuda da namora, a atriz Natália Rosa, ele gravou um vídeo com a nova interpretação da música do Psirico. Enquanto Emiliano toca a versão no violão, Natália coloca o espanhol e a voz em prática. Assista!

Ator baiano cria versão em espanhol de Lepo Lepo

