Ator acusado de roubo é solto no Rio

O psicólogo e ator Vinícius Romão de Souza deixou a Cadeia Pública Patrícia Acioli, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, no início da tarde desta quarta-feira, 26. Ele passou 16 dias preso sob a acusação de ter assaltado uma mulher no bairro do Méier, na zona norte carioca. A mulher inicialmente afirmou tê-lo reconhecido como autor do assalto, mas depois voltou atrás e afirmou não ter certeza de que seja ele o criminoso.

Mais de dez amigos de Souza foram até a porta do presídio para acompanhar a libertação. Ao sair, o ator preferiu não atender a imprensa e disse apenas: "Amanhã eu converso com todos vocês. A justiça vai ser feita."

O ator estava acompanhado pelo advogado Rubens Nogueira de Abreu e por familiares. Souza fez uma participação na novela Lado a Lado, da TV Globo.

