Ativistas pedem que jogadores assumam homossexualidade

Vários defensores e ativistas dos direitos dos homossexuais na Nova Zelândia pediram aos jogadores da equipe de rugby All Black que declarem abertamente sua homossexualidade sem medo de exclusão social, destaca neste domingo (6) a imprensa local.

Um famoso apresentador da televisão neozelandesa que reiterou publicamente sua opção sexual, Steve Gray, declarou que vários jogadores do time nacional de rugby são homossexuais.

"Posso garantir que há gays entre os All Blacks porque eu dormi com um deles", declarou Gray, segundo o jornal "Stuff".

Os comentários vieram na onda da publicação da capa da revista britânica "Attitude", destinada ao público gay, onde aparece o jogador Matt Jarvis, casado com uma mulher há anos, dizendo que é hora de os esportistas homossexuais ficarem à vontade e de se lutar contra a homofobia.

"Há muitos jogadores que são gays, mas declarar sua homossexualidade é outra história. Tenho certeza de que pensaram nisso muitas vezes, mas é algo difícil de fazer", analisou Jarvis, atual jogador do time londrino do West Ham United.

Tony Simpson, diretor do grupo "Rainbow Wellington" que luta pelos direitos dos homossexuais na Nova Zelândia, declarou seu apoio aos membros, atuais e antigos, da seleção neozelandesa de rugby que quiserem "sair do armário".

"Se um dos membros dos All Black afirmar sua homossexualidade, acho que as pessoas se perguntarão, 'bem, o que isso tem a ver com o jeito de jogar rugby?' (...) a maioria das pessoas entenderá", opinou Simpson.

O ex-jogador dos All Black Craig Innes também mostrou seu apoio e sua "admiração" pelos membros da equipe que quiserem afirmar sua orientação sexual em público.

"Se alguém quiser assumir, tenho certeza de que terá um grande apoio (...). Se tornaria um modelo para a jovem comunidade gay", afirmou o ex-centro do All Black.

Em agosto passado, o Parlamento da Nova Zelândia respaldou com grande maioria a aprovação da uma lei sobre o casamento homossexual.

As pesquisas de opinião feitas nos últimos meses apontam que cerca de 70% dos neozelandeses, país povoado por cerca de 4,5 milhões de pessoas, são a favor da aprovação do casamento homossexual.

Até agora, o casamento homossexual foi legalizado em 12 países, entre eles Argentina, Portugal, Espanha, Bélgica, África do Sul, Holanda, Canadá, Noruega e Suécia.

