Athina Onassis negocia aluguel de ilha grega de Skorpios

A herdeira do armador grego Aristóteles Onassis, Athina, está negociando o aluguel, "provavelmente aos russos", da ilha de Skorpios, consagrada paraíso do jet-set por seu avô, que se casou ali com Jackie Kennedy em 1968, indicou à AFP o prefeito de tutela do local.

"As negociações progrediram, inclusive é possível que tenham chegado a um acordo", afirmou Stathis Zavitsanos, o prefeito da ilha de Meganisi, da qual depende esta ilhota, situada no Mar Jónico, perto de Leucada (oeste).

Os candidatos a inquilinos "não são árabes", como afirmaram alguns rumores, "são provavelmente russos", acrescentou.

Esta fonte excluiu que a transação constitua uma venda, "algo quase impossível devido ao testamento do armador", enterrado no local com seus dois filhos falecidos prematuramente, Alexander e Christina, a mãe de Athina.

Os rumores sobre uma cessão da Skorpios, comprada em 1962 por Onassis e muito apreciada por sua companheira da época, a diva María Callas, circulam na Grécia há tempos, mas até agora não haviam sido confirmados.

Segundo Zavitsanos, Athina, de 28 anos, educada na Suíça e que jamais criou raízes na Grécia, onde durante um longo tempo seu pai esteve envolvido em uma disputa com a Fundação Onassis, depositária da outra metade do legado do armador, desejava há tempos se livrar da ilha, cuja manutenção é muito cara.

Athina vive no Brasil e está casada com o cavaleiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda. "Não vem à ilha há anos" e sua última visita pública ocorreu em 2004, indicou o prefeito.

A Fundação, que se ocupou de administrar o patrimônio de Athina, incluindo a Skorpios, até 1999, mas que desde então não tem nenhuma relação com o mesmo, negou-se a fazer comentários ao ser interrogada pela AFP.

