O assistente do Jornal Nacional Adriano Oliveira se "vingou" de William Bonner na tarde desta sexta-feira, 26. Em uma imagem bem-humorada postada no Instagram, o âncora do JN, que havia empurrado o assistente ao vivo em uma transmissão é vingado. "Brasília, 14 de junho. Numa fração de milissegundo, o âncora aplica sua força brutal para afastar o auxiliar que pretendia apenas ajeitar o microfone do narrador. Mas o auxiliar brutalmente atacado está de volta. E muito, muito zangado. Rio, 26 de julho. Antes que pudesse balbuciar um pedido patético de desculpas, o âncora é violentamente atirado contra a parede pelo auxiliar. E Adriano Oliveira está finalmente vingado", escreveu Bonner.

Confira o momento do empurrão durante a transmissão:

Da Redação Assistente do Jornal Nacional se "vinga" de Wiliam Bonner

