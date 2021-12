Assista a vídeo com a nova música da Negra Cor

O cantor e compositor Adelmo Casé, vocalista da banda Negra Cor, disponibilizou na internet esta semana, um trecho da nova música que compôs em parceria com Edu Casanova e Tenison Del Rey. A canção Toda Complicada começa a integrar o repertório dos shows da Negra Cor e deve estar presente no DVD que a banda planeja lançar até o final do ano.

