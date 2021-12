Nesta terça-feira (18), a cantora Christina Aguilera divulgou uma prévia do clipe da música "Your body", que faz parte do álbum "Lotus". A vídeo tem apenas 30 segundos e deixou os fãs já enlouquecidos. Até as 19h, 76 mil pessoas já tinham acessado o teaser na página oficial da artista no Youtube. O lançamento mundial do novo trabalho de Aguilera, que está bem diferente dos seus tempos áureos (agora, com muito mais peso), será em novembro

Juracy dos Anjos Assista à prévia do novo clipe da cantora Christina Aguilera

