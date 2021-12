Assinantes do A TARDE ganham desconto no Arena Bahia Music

O Arena Bahia Music vai reunir Bruno & Marrone, Gusttavo Lima, Pablo, Garota Safada, Cavaleiros do Forró e Seu Maxixe no Parque de Exposições, domingo, 6 de outubro. Os assinantes do A TARDE vão ganhar 20% de desconto no Camarote A TARDE Mais, que oferece visão panorâmica, acesso à frente do palco e show exclusivo da dupla André & Mauro, e 10% de desconto na pista e no Espaço Gold, que oferece open bar, acesso à frente do palco e show exclusivo da banda Pra Casar.

O benefício é exclusivo para os clientes que comprarem os passaportes exclusivamente na loja Line Bilheteria, localizada no terceiro piso do Shopping Iguatemi. Apenas o titular do cartão poderá comprar o ingresso, que está limitado a dois para cada setor, por cliente. O cartão do programa A TARDE Mais e um documento de identificação com foto deve ser apresentado na hora de comprar.

Os ingressos da festa custam, sem os descontos, R$ 55 (pista), R$ 120 (camarote A TARDE Mais feminino), R$ 140 (camarote A TARDE Mais feminino), R$ 200 (Espaço Golden feminino) e R$ 220 (Espaço Golden masculino).

adblock ativo