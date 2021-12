Assim como Saulo, Felipe Pezzoni estreia no Carnabeirão

O cantor Felipe Pezzoni, que faz turnê por alguns estados brasileiros com a banda Eva, irá estrear em São Paulo, dia 5 de abril, durante o Carnabeirão - folia fora de época da cidade de Ribeiro Preto. Por coincidência, o artista cantará pela primeira vez na mesma festa que Saulo Fernandes, ex-vocalista do Eva, quando assumiu os vocais do grupo baiano e iniciou shows nos eventos paulistas.

Pelo visto, assim como Saulo, que segue agora em carreira solo, Pezzoni promete não fazer feio no comando do bloco Eva, que será o primeiro do desfile do Carnabeirão. Além de Pezzoni, outros artistas baianos também animarão os foliões, como Claudia Leitte e Tomate e as bandas Asa de Águia e Chiclete com Banana.

adblock ativo