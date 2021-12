Assessoria orienta Cauã a não assumir romance com Isis

A separação de Cauã Reymond e Grazi Massafera está mesmo virando uma novela. Como se não bastasse a história do envolvimento do ator com Isis Valverde, agora, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, Cauã estaria sendo orientado por seu assessor a negar o romance, que não chegou a ser confirmado.

O motivo para não assumir o suposto envolvimento com a colega de elenco da série de Amores Roubados seria o prejuízo que isso poderia render à imagem pessoal do ator e, consequentemente, a futuros contratos publicitários.

Amigos de Cauã andam dizendo que ele teria comentado que não ama Isis, mas que ficava com ela por gostar do seu jeito "doidinha". Segundo o colunista, os amigos do ator juram que o romance entre ele e Isis já terminou.

Enquanto isso, a assessoria de Grazi também orientou a atriz. A recomendação é ficar com a pequena Sofia na casa da mãe, no Paraná, até a poeira baixar.

Isis, que também tem assessoria, já soltou um comunicado à imprensa. Na nota, ela declarou: "Me delegaram poderes que não tenho".

