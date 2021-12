Assessoria de Igor Kannário explica confusão em hotel

O cantor Igor Kannário, da banda A Bronkka, está sendo acusado de causar o maior tumulto em um hotel de Aracaju (SE). A confusão ocorreu depois de uma apresentação no evento Swinga Aracaju, realizado na madrugada de sábado (4) para domingo (5). Segundo a direção do hotel, o vocalista teria agredido fisicamente um funcionário do estabelecimento e danificado completamente o quarto onde esteve hospedado.

Ainda de acordo com a gerência do hotel, drogas ilícitas (como maconha) teriam sido encontradas no quarto, além de camisinhas usadas, álcool e cigarro. O cantor também estaria acompanhado de menores de idade. Por meio de nota oficial, divulgada nesta segunda-feira (6), a assessoria da banda esclarece o que possivelmente aconteceu no local.

Conforme o comunicado, o funcionário do hotel que teria agredido Igor inicialmente. "Ele agiu com truculência, empurrando a cabeça do cantor e colocando o dedo na cara, em tom de ameaça, induzindo-o à briga". Além disso, relata a nota, "não houve colchão queimado, nenhum móvel foi quebrado ou danificado. Também não havia droga no local, como afirmado por alguns veículos".

Por conta da briga, o cantor acabou sendo encaminhado à delegacia da cidade, onde prestou esclarecimento. O funcionário agredido também foi ouvido. O suposto prejuízo com o vandalismo no quarto não foi divulgado pelo estabelecimento.

Igor Kannário é conhecido no meio artístico como um artista problemático. Tanto que ele próprio quer desassociar sua imagem de confusão. Para isso, afirmou que focará sua carreira agora na cultura da paz. O que será que deu errado nisso? Drogas, se for verdade que as encontraram no quarto dele? Fica a dúvida.

