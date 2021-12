A atriz Claudia Rodrigues, conhecida por protagonizar o extinto seriado "A Diarista", relatou em seu canal de YouTube um assalto que sofreu quando passava pela capital paranaense.

"Vim aqui dar uma notícia triste. Eu, minha filha Isa e minha empresária Adriane fomos assaltadas num bairro nobre de Curitiba por dois homens armados. Com muita violência, tiraram a gente do carro e quebraram o meu pé. Por conta disso, vou ficar dois meses sem colocar os pés no chão".

Claudia também ressaltou que o trauma trará consequências para sua agenda profissional: "Em Outubro eu ia estrear o programa 'Cara a Cara com Claudia Rodrigues'. Passou para o ano que vem".

Por fim, anunciou que o assunto deve ser abordado na próxima edição do "Domingo Espetacular", da Rede Record, que vai ao ar dia 24.

Estadão Conteúdo Assaltantes quebram pé da atriz Claudia Rodrigues em Curitiba

