Ascensão de Monalisa Perrone gera ciumeira na Globo

A trajetória da jornalista Monalisa Perrone - que deixou de ser repórter para apresentar o programa Hora Um da Notícia - tem causado ciúmes nos colegas da TV Globo.

Segundo informações da coluna Sala de TV, do Portal Terra, a promoção de Monalisa abalou outros profissionais que aguardavam por uma promoção.

Com experiência no rádio, a jornalista está na TV Globo desde 1999, e soube aproveitar as oportunidades quando cobriu folgas e férias dos apresentadores do Bom Dia Brasil e do SPTV.

A estreia do Hora Um da Notícia está marcada para segunda-feira, 1º, às 5h.

adblock ativo