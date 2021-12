As sexys Tiazinha e Feiticeira vão voltar à tevê

As personagens Tiazinha e Feiticeira vão sensualizar novamente na televisão. Mas, desta vez, as intérpretes originais Suzana Alves e Joana Prado vão ser substituídas por Fabiana Frota, esposa de Alexandre Frota. Ela vai reviver as personagens, sucessos no fim da década de 90, em um programa que o marido vai comandar na Rede Brasil.

Além de Tiazinha e Feiticeira, Fabiana também vai relembrar a Proibida do Funk e a Ninja.

