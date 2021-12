As Muquiranas vão invadir a avenida vestidas de baiana

As "meninas" de As Muquiranas, que desfilarão de baiana neste ano, prometem levar muita água (de cheiro) e alegria para lavar a avenida no Carnaval. A divulgação da fantasia, que começará a ser distruída aos sócios em breve, aconteceu nesta quarta-feira, 7, em uma coletiva no Hotel Sheraton da Bahia, no Campo Grande.

A "roupitcha" mantém a irreverência do bloco que completa 50 carnavais. Para além da figurino, o bloco investe em um conjunto de atrações de peso do pagode baiano: Harmonia do Samba, no sábado; Psirico, na segunda; e Léo Santana, na terça de Momo.

Antes da folia, no entanto, os soteropolitanos poderão ter uma prévia da alegria do bloco no dia 8 (domingo antes da festa de Momo), quando a agremiação desfilará no pré-Carnaval do Furdunço no bairro da Barra.

Presente na coletiva, o cantor Xanddy, do Harmonia, afirmou que As Muquiranas resgata a essência do Carnaval, que é o desfile dos foliões fantasiados. Já Léo Santana, que puxará o bloco pela terceira vez (primeira em carreira solo), mostrou-se empolgado em participar dos festejos pelos 50 anos. "Fico feliz de fazer parte mais uma vez desta família", disse.

Léo contou também que está preocupado com o repertório: "Eles (os foliões do bloco) são verdadeiros pagodeiros e quero que o repertório esteja impecável", promete. Márcio Victor, do Psirico, não esteve presente na coletiva por conta da agenda.



Washington Paganelli, sócio e diretor do bloco, se declarou emocionado com a Bodas de Ouro de As Muquiranas. "É um momento especial. Uma emoção muito grande e desejo que todos os blocos possam passar por isso".

Novo estilista

A fantasia é assinada por Fábio Sandes, que passou a desenhar o figurino do bloco após a morte do estilista Di Paula, no ano passado. Di Paula, por sinal, já havia assinado, em 1991, uma roupa para agremiação com o mesmo tema.

Segundo Sandes, a criação da fantasia foi envolta em muita emoção. Primeiro, por esta ser a fantasia número 50 de As Muquiranas. E, segundo, por substituir Di Paula nesta tarefa. E mais, diz ele: "Será uma homenagem não só à figura das baianas, mas de todas às mulheres", afirmou.

O estilista detalhou, durante a coletiva, o figurino que irá encantar os foliões do bloco. "Toda fantasia de baiana tem que ter babado, renda... E a nossa ainda é luxuosa, porque terá muitas pérolas e um tecido com estampa exclusiva. Ela ainda será confortável e durável", contou.

Agora é esperar e conferir as "baianas" mais brincalhonas invadirem o circuito Osmar (Campo Grande).

Fábio Sandes (de pé) durante a coletiva nesta quarta (Foto: Mariana Mendes | Ag. A TARDE)



Crise no axé

Na coletiva também se falou sobre a crise que o axé music vem passando. Washington Paganelli, sócio e diretor do bloco, acredita que o estilo musical e a festa baiana passa por uma má fase, mas que vai passar. "O axé passa por um período de transição e isso é normal. Acho que ele vai ressurgir", disse.

Apesar do período ruim, As Muquiranas vão bem. O bloco renovou com os patrocinadores, as atrações tão desejadas pelo associados e aumentará, segundo Paganelli, em 20% a venda de fantasias esse ano.

Xanddy também acredita o período é transição: "Precisa ver o temos que melhorar. Pra mim a música precisa voltar a ser prioridade", destacou.

Já Léo Santana acredita que o momento tem que ser de renovação e união entre todos os envolvidos nesse processo. Ele também ressaltou a importância da música com qualidade. "Alguns artistas relaxaram. Precisamos ter mais cuidado com a música", disse.

adblock ativo