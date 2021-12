'As Muquiranas' fará arrastão com fantasias antigas

Para comemorar o retorno do desfile para a rua Carlos Gomes neste Carnaval, o bloco As Muquiranas realizará, dia 25, um arrastão pra lá de animado. O desfile sairá das imediações do edifício Sulacap até a sede da agremiação, no Campo Grande.

Um minitrio será usado no desfile. Para não fazer feio (nem precisar vestir a fantasia deste ano), a direção da agremiação pede que os associados usem as "roupitchas" de outros carnavais. A festa dos travestidos (e de quem pintar por lá) será a partir das 11h.

Em 2015, a agremiação completa 50 anos. E o tema escolhido para marcar a data foi a baiana. Como as "meninas" do bloco só gostam de cair na folia ao som do pagodão baiano, três nomes de peso do gênero foram convocados para a empreitada, que não é nada fácil. São eles: Harmonia, no sábado, Psirico (segunda) e Léo Santana (terça).

adblock ativo