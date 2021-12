As Muquiranas apoio o não uso de pistolas de água na folia

Se depender da diretoria do bloco As Muquiranas, não haverá pistolas de água em seu desfile no Carnaval de 2013. Os membros da agremiação resolveram apoiar o projeto que proíbe o uso destes equipamentos durante a folia de Momo. O detalhe é que o brinquedo é utilizado, geralmente, pelos travestidos que desfilam nas Muquiranas.

Essa situação, muito provavelmente, causará um embaraço com "as meninas" do bloco. A agremiação, por sua vez, garante que o adereço nunca fez parte do kit de fantasia e que faz campanha pelo não uso da pistola nos desfiles. Agora é esperar para ver o resultado.

