As Coisinha querem deixar Momo 'no quilo'

A onda agora é pegar pesado para manter o corpinho em dia. E 'as meninas' do bloco As Coisinha, sempre atentas às tendências, não querem ficar de fora disso. Tanto que já estão pegando nos supinos, halteres (em tudo e com força) para entrar no clima fitness que a maratona carnavalesca requer. As marombeiras, que sairão na sexta (dia 13) na Barra, não querem ficar sozinhas.

Desejam puxar Momo para a maratona, deixando-o 'no quilo'. Para isso, elas montarão um 'QG' em um bar na rua Jardim Brasil (Barra), a partir das 12h. Por lá, cairão no som da banda Baby Doll de Nylon. O ator Thierry Figueira, muso do bloco, afirmou em uma rede social que pretende pintar por lá. Indo ou não, depois das 17h, elas sairão com destino a Ondina guiadas por uma banda de fanfarra.

