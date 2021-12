Artistas vão fazer a festa da pipoca

O circuito Barra-Ondina terá uma programação diversificada para o folião pipoca. E a festa, patrocinada pela Bahiatursa, começará já na quinta-feira, com os trios comandados pelo ex-timbaleiro Ninha e pelo cantor, compositor e multi-instrumentista Luiz Caldas.

O pai da axé music, por sinal, apresentará músicas do seu mais recente CD em homenagem à guitarra baiana, tema da folia deste ano, e também seus grandes sucessos.

No domingo, depois de uma pausa de dois dias, o trio sem cordas voltará a invadir o circuito com a banda Mametto, que tem como cantora Ana Mametto. Ela, que vem se destacando em ensaios de verão da cidade, deve empolgar a pipoca com a música Bem Baiana, aposta do grupo para o Carnaval deste ano.

Acha que acabou? Pois tem mais. Na segunda-feira, Magary Lord embalará o público com seu black semba dançante. E olha que a banda Black Semba Kids, formada por filhos e sobrinhos do cantor, como a pequena Kalinde, deve dar uma canja.

Na terça-feira à noite, penúltimo dia de folia, a banda Filhos de Jorge ficará responsável pela agitação. Depois, quem tiver pique poderá ir atrás do tradicional arrastão na manhã da quarta.

adblock ativo