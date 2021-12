Artistas se divertem no último dia do Sauípe Folia

O Sauípe Folia terminou na madrugada deste domingo, 9, com muita animação e um festival de artistas se divertindo. A coleguinha do caldeirão do Huck, Karen Kounrouzan, ficou hospedada no complexo hoteleiro e curtiu todos os dias da festa. Os atores Ronny Kiwart, Leonardo Miggiorin, Rafael Zulu, Marcos Ferian, Vitor Facchinetti e Amanda Françozo também se animaram com o axé de Sauípe.

Os jogadores da seleção de vôlei masculino, Bruno Rezende e Rodrigão, curtiruam a festa e a atriz Isis Valverde, a Suelen de Avenida Brasil, foi especialmente para o show de Ivete Sangalo, uma das atrações da última noite.

Shows Ivete Sangalo abriu a última noite do Sauípe Folia com o Trio Demolidor. A cantora apresentou um repertório com grandes sucessos como Eva e Dalila, além da nova música No Brilho Desse Olhar. Ivete cantou também as músicas temas de Gabriela, novela na qual interpreta a personagem Maria Machadão.

Gusttavo Lima foi a segunda atração da noite e animou o público com os hits Gatinha Assanhada e Balada. O atual garanhão da música cantou ao lado da atual namorada, Andressa Suita, com a ex na platéia, a coleguinha Karen Kounrouzan. O grupo Harmonia do samba encerrou a festa com as participações de Jacaré e Carla Perez relembrando os tempos do É O Tchan.

adblock ativo