Camila Pitanga, Letícia Sabatella, Matheus Nachtergaele e Wagner Moura são alguns dos artistas que aparecem em vídeo lançado na noite de sexta-feira, 16, contra o Impeachment da presidente Dilma.

Camila Pitanga abre o vídeo. "Você quiser conversar sobre o que está acontecendo no país, para achar um caminho junto, ou prefere ter somente razão sobre o que pensa? Você está aberto para ouvir?", diz a atriz, protagoniza da novela Velho Chico, da Globo.

Letícia Sabatella lembra a canção "Roda Viva", de Chico Buarque, e diz "A cidadania tem que ser empoderada nesse momento. É uma hora do voto valer, por isso, garantir as eleições válidas". Wagner Moura também aparece no vídeo. "Há uma evidente empatia dos artistas pelos marginalizados, pelos excluídos, porque nós mesmos fomos historicamente marginalizados por muitos anos", diz.

Da redação Artistas lançam vídeo a favor da democracia

