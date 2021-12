Artistas lamentam morte da matriarca da família Veloso

A morte de Dona Canô, na manhã nesta terça-feira, 25, em Santo Amaro da Purificação, no interior baiano, comoveu vários artistas. Dentre eles, o apresentador Luciano Huck, que transmitiu seus pêsames à família Veloso. "Queria deixa aqui meu carinho a todas as gerações da família Veloso. E minha admiração pelos 105 anos de lucidez e sabedoria de Dona Canô", escreveu ele, no Twitter. Outros famosos também se manifestaram. Confira!

Confira os depoimentos nas redes sociais!

Luciano Huck ‏@LucianoHuck

"Queria deixa aqui meu carinho a todas as gerações da família Veloso. E minha admiração pelos 105 anos de lucidez e sabedoria de Dona Canô".

Adriane Galisteu ‏@Galisteu0ficiaI "Dona Canô mãe do Caetano Veloso e Maria Betania acabou de falecer..."

Netinho ‏@NetinhoOficial

"Dona Canô, 105 anos de alegria e sabedoria em forma de gente. Muita luz. Paz e conforto para toda a sua família".

Caetano Veloso ‏@falacaetano

"Caetano agradece a solidariedade de todos.O velório será às 18h no Memorial Caetano, missa às 9h na Purificação e enterro 10h em Santo Amaro".

Eliana Michaelichen ‏@BlogdaEliana

"Uma estrela no céu acaba de brilhar: Dona Canô. 105 anos de sabedoria. Meu carinho aos familiares".

Marcia Castro ‏@marciacastroart

"Dona Canô, mente gênia, mulher sensível, alma que já deve estar em lindas paisagens.... mas deve deixar uma enorme saudade. força à familia".

Paula Lavigne ‏@PaulaLavigneOfi

"D.Canô como Charlie Chaplin morreu no dia do natal. Tudo dela é lindo! Q nossa rainha @ Brasil de Dona Canô".

Thalita Rebouças ‏@ThalitaReboucas

"Ser feliz é para quem tem coragem", Dona Canô. Concordo. Descanse em Paz...".

Fe Paes Leme ‏@FePaesLeme

"Dona Canô, 105 anos...fez sua passagem no dia de Natal...Descanse em Paz! Um beijo na família!".

Márcio Victor ‏@psirico

"Dona Cano era uma amiga. Uma Pessoa forte com palavras sempre de forca e de amor . Eternamente vou lembrar de seus conselhos de seu amor".

Jean Wyllys ‏@jeanwyllys_real

"Dona Canô morreu... Mas viveu bem e deu, aos brasileiros, seus filhos artistas talentosos que nos deram um sentido de nós #RIPDonaCanô".

Adelmo Casé ‏@adelmocase

"Meus sentimentos à família Veloso e a toda Santo Amaro, que tinha Dona Canô como mãe. Um exemplo de Mulher e cidadã. Está em Paz com certeza".

Leci Brandão ‏@lecibrandao

"Quero registrar meus sentimentos à família Veloso e dizer que Dona Canô será sempre um exemplo de vitalidade e lucidez".

