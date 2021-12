Artistas comentaram resultado do BA-VI no Twitter

Os artistas baianos usaram as redes sociais para comentar o resultado do clássico BA-VI no jogo deste domingo, 7. Com a goleada do Vitória sobre o Bahia por 5 a 1, o Twitter dos rubro-negros foi mais movimentado. Mas também teve artista tricolor lamentando a derrota.

A cantora Ivete Sangalo, que participou do show de abertura da Arena Fonte Nova para o público, disse que estava muito feliz com a goleada. Torcedora declarada do leão, Ivete passou o jogo comemorando os gols do rubro-negro no Twitter e postando fotos da sua festa a cada vez que o Vitória fazia o gol de Marcelo Lomba sacudir.

"Ai mamãe não aguentaaaa! Ah lelek, lek, lek, lek", brincou a artista, que também falou sobre o novo estádio em sua conta na rede social. "A casa da alegria!!! Fonte Nova ta linda!!!".

A tricolor Margareth Menezes, que também participou do show de abertura, lamentou a derrota. "Que vergonha estamos passando. O torcedor do Bahia merece um time melhor.Uma humilhação.Parar de se conformar com meia boca. Uma tristeza! Inauguração da nossa casa e o Vitória faz uma festa MERECIDA. E a gente ainda fica ouvindo aquela torcida do Vitória mandando brasa. Tô BÔBA", disse a cantora.

O cantor Léo Santana, que assistiu o jogo na Arena Fonte Nova, também usou sua conta no Twitter para comemorar. "5 cinnnnncooooooooo BORA VITORIAAAAAA. Que delicia ganhar do Bahia!!! De 5x1 é melhor ainda. Parabéns aos guerreiros e talentosos do melhor time da Bahia VITORIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5x1".

O cantor do Ara Ketu, Tatau, também comemorou. "Tudo nosso! Parabéns Vitória". "Estraçalhouuuuuuuu!!!... Negooooooooooo!. Haja coraçãooooooo", festejou Carla Cristina.

A xará Carla Perez também foi a forra com gols do Vitória. "Ganhando, ganhando, ganhando...gan gan gan...ganhando. Se vc quiser vou fazer mais um golzinho, um… 1° de muitos Gols na nova Arena da Fonte Nova. Boraaaa meu #VITÓRIA",

Com a derrota do Bahia, a tricolor Claudia Leitte não comentou o resultado do jogo em sua conta no Twitter, mas usou o espaço para citar a inauguração da Arena Fonte Nova. "A Bahia celebra a ARENA FONTE NOVA! A festa é de cada baiano! Eita!!!!!!", disse Claudinha.

