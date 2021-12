Artistas comemoram vitória de Obama nos EUA

Com a divulgação da vitória de Barack Obama, reeleito presente dos Estados Unidos na madrugada desta quarta-feira, 7, vários artistas fizeram questão de comemorar. Para isso, usaram as redes sociais para demonstrar seu apreço pelo democrata. Rihanna, Demi Lovato, Fergie, Lady Gaga, Mariah Carey, Cher e Ricky Martin foram alguns dos famosos que declararam sua satisfação pela conquista de Obama.

Beyoncé, diferente dos demais, vestiu literalmente a camisa do democrata e declarou: "Mais quatro anos!". No Brasil, celebridades também festejaram a vitória de Obama, como Tom Cavalcante. "Oba! Deu Obama! Bye bye, Romney!", disse o humorista. Antônia Fontenelle também comentou: "Yes! Toda arrepiada! Diamante negro é o cara! Obrigada meu Deus?"

