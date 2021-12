Artistas baianos se unem para ajudar instituição de caridade

Os cantores Saulo Fernandes, Carla Visi e Danniel Vieira estarão juntos em um evento em prol do Lar Pérolas de Cristo, que ajuda crianças e adolescentes vítimas de violência em Salvador. O projeto é desenvolvido pelo projeto Corrente do Bem, que promoverá uma feijoada beneficente no próximo dia 22, na Barra.

A 1ª Feijoada do Bem será produzida por Licia Fabio, no Restaurante Pereira, e contará ainda com shows das bandas Samba de Primeira e Soterosamba.

