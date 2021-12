Artistas baianos lamentam a morte de Marcos Paulo

A morte do diretor Marcos Paulo pegou vários artistas de surpresa, como a cantora Ivete Sangalo, que demostrou sua tristeza nas redes sociais.

"Estou triste com a morte de Marcos Paulo. Trabalhamos juntos um bom tempo no 'Estação Globo'. Tempo suficiente para conhecer esse cara gente boa, bem talentoso e muito carinhoso. Deixo aqui o meu carinho a sua família que sofre essa enorme perda. Nos falamos semana passada e tínhamos grandes ideias para por em prática. Marcos Paulo, vá em paz. Valeu!", escreveu ela.

Claudia Leitte também comentou a morte do diretor, que faleceu em casa, no Rio de Janeiro: "Marcos Paulo... Tive o prazer de trabalhar algumas vezes sob sua direção! Estava me preparando para revê-lo no show da virada...".

Outra baiana que lamentou a partida de Marcos Poulo foi Alinne Rosa, vocalista da banda Cheiro de Amor: "Triste e chocada pela notícia da morte de Marcos Paulo... Um ser que amava viver! Que Deus o receba muito bem".

