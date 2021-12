Artistas baianos desejam Feliz Páscoa nas redes sociais

Os artistas baianos usaram o Twitter para desejar feliz Páscoa para os seguidores neste domingo, 31. Claudia Leitte colocou uma link para o Facebook com a mensagem "O grande sacríficio já foi feito, é tempo de "amor toda hora"! Ame infinito! Seja bem vindo o amor de Jesus à sua cabeça e ao seu coração.". Xanddy, do Harmonia do Samba, também usou o Facebook para postar a mensagem "Celebrar a Páscoa é reforçar nossa fé e compartilhar os momentos especiais da vida."

Confira outras mensagens de artistas baianos:

Tuca Fernandes: Boa Pascoa a todossss,vou dar um tempo aki em muito boa cia,Luz!!

Manno Goes: Páscoa. Renovação. Ressurreição. Muita oração. O mundo precisa. Cada um de nós precisa. Boa Páscoa a todos. Paz.

Saulo Fernandes: Galera linda :) Feliz Páscoa pra todos \o/\o/. Cooooooomam muito choooooocoloves

Léo Santana: Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos que ama. Feliz Páscoa!

Alinne Rosa: Feliz Páscoa pra vcs!! Q Jesus renasça nos seus corações!

Ivete Sangalo: Feliz Páscoa! Hj é meu dia livre! Venham ovinhos, venham!!! Ja na luta, mas sempre a saúde!

