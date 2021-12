Artista receberá prêmio de Carnaval sustentável

Saulo é um artista que não esconde o interesse por causas sociais e ambientais. Tanto que já participou de ações em prol dos hospitais Martagão Gesteira e de Irmã Dulce. Mas não só: ele também é engajado em medidas que agridam menos o meio ambiente na festa de Momo (em 2014, ele e os músicos usaram roupas feitas de materiais reciclados e o projeto Canto da Rua apoia entidades de catadores de latinhas). Por conta desta postura, o cantor foi eleito para receber o prêmio Eu Promovo Carnaval Sustentável. Por sinal, ele também é padrinho da campanha. No ano passado, quem recebeu a honraria foi Durval Lelys. O prêmio de 2015 deve ser entregue a Saulo pelo secretário da Cidade Sustentável, André Fraga, quando ele desfilar com o bloco Cerveja & Cia (que, contraditoriamente, não aderiu à companha de sustentabilidade, segundo a prefeitura). A ação está marcada para a noite desta sexta-feira, 13, na orla. Tomara que os foliões que acompanham o artista (e os que não também) sejam tomados pela consciência de proteção da natureza. Isso porque o que se vê no circuito Barra-Ondina são foliões sem educação jogando latinhas de cerveja no mar. Um absurdo!

