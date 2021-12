Arthur Aguiar se declara para atriz em rede social

Tudo vai muito bem para um dos casais teen mais badalados do momento: os atores Arthur Aguiar e Giovanna Lancellotti. Neste domingo, o ex-rebelde - que participa do último show da banda em São Paulo - se declarou para a namorada através do seu perfil no Instagram.

Após postar uma foto dos dois juntinhos, Arthur escreveu: "Te amo!" para a amada. As declarações públicas já se tornaram frequentes, e os dois não se cansam de demonstrar que o namoro segue firme e forte.

Quem não gosta muito da relação são algumas fãs, como a internauta Helena Vaz, que mostrou sua preferência pela ex-namorada do galã. "Eu prefiro a Lua mas tudo bem :(", declarou a fã, em referência à também atriz Lua Blanco, com quem Arthur se relacionou no período da novela Rebelde.

Entretanto, a maioria das fãs aprova o relacionamento. Elogios como "lindos" são frequentes na vida do casal.

