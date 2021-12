Os atores Arthur Aguiar e Giovanna Lancellotti estão namorando, revelou o Jornal O Dia. Durante a festa de aniversário da ex-ginasta Daniele Hipolito, no Rio de Janeiro, o casal assumiu o namoro publicamente. Arthur, no ar em Rebelde, e Giovanna, que vive uma prostituta em Gabriela, foram vistos aos amassos durante uma música bem romântica. Quando alguém perguntou sobre os dois, Aguiar confessou: "É a minha namorada".

Essa não é a primeira vez que os dois aparecem juntos. No show no Maroon 5, em São Paulo, o casal foi flagrado em dezenas de flashes, mas dispistaram dizendo serem apenas amigos. Recentemente, Giovanna circulou pelas baladas com o ator Caio Castro, mas negou qualquer tipo de affair com o galã. "Caio é mulher pra mim", revelou à revista Quem.

